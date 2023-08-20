Два человека утонули в Гомельской области за день, еще одного ищут водолазы

Два человека утонули в Гомельской области за один день, еще одного ищут водолазы, сообщает БЕЛТА.

Так, тело 50-летнего мужчины-инвалида было обнаружено в канаве в Добруше. Его извлекли из воды.

Также произошла трагедия на озере возле Восточного обхода в Гомеле. "В месте, где запрещено купание, утонул мужчина. Предварительно известно, что немногим ранее он отдыхал с компанией на берегу, там же найдены и бутылки из-под алкоголя. Работники ОСВОД, которые несли службу на официальном пляже неподалеку, прибыли на помощь и проводили реанимацию до приезда бригады СМП. Позже была констатирована смерть мужчины", - уточнили в областной организации. В Калинковичском районе сейчас проводятся поиски человека, который мог утонуть.

Специалисты выясняют точные обстоятельства и причины смерти во всех случаях.

Спасатели на водах подчеркнули, что в жару увеличивается риск несчастных случаев на воде, порекомендовав всем быть осторожными, не купаться нетрезвыми, а также беречь детей.