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Два человека утонули в Гомельской области за день, еще одного ищут водолазы
Два человека утонули в Гомельской области за один день, еще одного ищут водолазы, сообщает БЕЛТА.
Так, тело 50-летнего мужчины-инвалида было обнаружено в канаве в Добруше. Его извлекли из воды.
Также произошла трагедия на озере возле Восточного обхода в Гомеле. "В месте, где запрещено купание, утонул мужчина. Предварительно известно, что немногим ранее он отдыхал с компанией на берегу, там же найдены и бутылки из-под алкоголя. Работники ОСВОД, которые несли службу на официальном пляже неподалеку, прибыли на помощь и проводили реанимацию до приезда бригады СМП. Позже была констатирована смерть мужчины", - уточнили в областной организации. В Калинковичском районе сейчас проводятся поиски человека, который мог утонуть.
Специалисты выясняют точные обстоятельства и причины смерти во всех случаях.
Спасатели на водах подчеркнули, что в жару увеличивается риск несчастных случаев на воде, порекомендовав всем быть осторожными, не купаться нетрезвыми, а также беречь детей.
Фото: Pixabay
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