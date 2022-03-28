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В выходные два человека заблудились в лесах Витебской области - на помощь пришли сотрудники МЧС
В выходные два человека заблудились в лесах Витебской области. Один случай произошел в Городокском районе. С ориентиров сбился рыбак. Мужчина сам позвонил в МЧС и сообщил, что не может найти дорогу. Жаловался на плохое самочувствие. Ситуацию осложнял и разряжающийся телефон! Диспетчер МЧС детально объяснил, как при помощи интернет-сервисов получить данные координат места нахождения. По ним мужчина и был найден спасателями. Еще один случай произошел в Витебском районе.
Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС Беларуси:
Житель областного центра отправился из деревни Копти Витебского района в деревню Маклаки и решил сократить путь по лесу. Через некоторое время мужчина понял, что потерялся. Благо, у него с собой был мобильный телефон, по которому он позвонил спасателям. И уже в разговоре с ними смог прислушаться к звукам железной дороги и выйти к ближайшему мосту, где он и был обнаружен работниками МЧС.
Несмотря на то, что дневные температуры в Витебском регионе немногим выше нуля, медицинская помощь спасенным не понадобилась.
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