ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Два десятка глав национально-культурных общностей единогласно присоединились к Белорусскому фонду мира

В фундаменте народного единства и наша фирменная межконфессиональность - такое убеждение сегодня озвучили на Консультативном межэтническом совете при Уполномоченном по делам религий и национальностей. Представители полутора сотен национальностей - азербайджанцы, армяне, поляки, корейцы, цыгане и эстонцы - встречаются независимо от новостной повестки (смотрите подробности в видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все