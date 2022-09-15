Два десятка глав национально-культурных общностей единогласно присоединились к Белорусскому фонду мира

В фундаменте народного единства и наша фирменная межконфессиональность - такое убеждение сегодня озвучили на Консультативном межэтническом совете при Уполномоченном по делам религий и национальностей. Представители полутора сотен национальностей - азербайджанцы, армяне, поляки, корейцы, цыгане и эстонцы - встречаются независимо от новостной повестки (смотрите подробности в видео).