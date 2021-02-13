Два дня дискуссий и весь социальный срез общества. VI Всебелорусский форум стал поистине народным

Последние дни вся страна жила новостями, которые приходили из Дворца Республики. Самая большая столичная площадка стала местом общенационального диалога. Два дня дискуссий, 2 700 участников, все регионы и весь социальный срез общества. VI Всебелорусский форум стал поистине народным. Даже сложно представить сферу жизни, которая не получила свою порцию внимания. Экономические аспекты, бизнес-реальность, молодежная политика, аграрный сектор, общественно-политические изменения, социальное развитие - вектор задан. Он отражен в итоговой резолюции собрания. А уже все конкретные направления и опорные цифры закреплены Программой социально-экономического развития на 5 лет вперед.

Но было на нынешнем форуме, пожалуй, то, что отличает его от предыдущих. А именно - решимость закрепить за ВНС особый правовой статус. Но эта работа еще впереди. Как и создание конституционной комиссии - она должна предложить изменения в Основной закон. Как и стремление наполнить все принятые документы конкретными делами и проектами. Ольга Анищенко подводит итоги.

Двухдневный марафон мнений, предложений, инициатив... А тот, кто не скажет свое веское слово с высокой трибуны или не прорвется к свободному микрофону, может открыто сказать что-то по-своему важное на нашу камеру. Или в нашей студии... Благо, форум - это то место, где "камера, мотор!" звучит в режиме нон-стоп.

Реальный сектор или социальная политика, правила в информационном поле или сложные мировоззренческие вопросы, как говорится, сколько людей, столько мнений. И форум - площадка, где услышат желающих сказать. Здесь много конкретного, что дает пищу для размышлений. Вот, например, строительство. Ну кто ж не хочет, чтобы отрасль темпы не сбавляла? А тут звучит: рабочих рук не хватает! Глядишь - и в кулуарах уже готов ответ.

Или аграрное дело. Мол, фермерам нужна поддержка. Но кто-то готов поспорить. Закон-то на стороне желающих работать на земле. Может, дело вовсе в другом? Может, свою землю и труд на ней любить надо, осознавая, что это не приносит "легких" денег. Так что и зреть надо в корень, говорят делегаты.







В общем, любовь не купишь. Какие бонусы ни предлагай... Это и о своей земле, и о Родине. Это раньше Всебелорусский форум, как правило, давал финансовый ответ: как жить будем, сколько строить и зарабатывать, кого поддерживать и как. Но в нынешнем году созидание получило еще и другой оттенок. Понятие "свой дом" за последнее время стало чем-то из разряда геополитики, когда приходится бороться за то, чтобы быть хозяином на своей земле. Априори этот принцип уже не работает. Но Беларусь всегда приходит только с миром. Донором безопасности в регионе привержена остаться и впредь.

Советчиков много. Но внешний курс - один. И если быть точными в формулировках, многовекторность - вот то, как на внешнем контуре Беларусь позиционирует свою политику. Но... с поправкой на экономику. Как раз она и диктует сотрудничество по всем фронтам. И на Западе, и на Востоке. С Востоком, кстати, все прозрачно, скажет Президент. Россия, как и прежде, друг, партнер и союзник. Не в наших правилах поступаться принципами. О том, что мы вместе, скажет и российский посол, подкрепив заявления скорым стартом важных совместных проектов.

Большой социальный блок. Как ответ всем, кто не верит, что в рыночное время можно поддерживать и тех, чей социальный статус в профессии не сможет обеспечить "длинный" рубль, и тех, кто в силу здоровья ограничен в профессиональном выборе. Социальный вектор - наш бренд. Ему не изменят, несмотря на любые вызовы.

Зарплаты и цены - два "кита" социальной политики. На них закономерно смотрят в связке. Ведь как зарплату ни повышай, но если инфляцию не взять под контроль, усилия будут напрасны. А потому о пятилетних перспективах спрашиваем поначалу в Минтруда, а после - в МАРТ. Что записали в Программу социально-экономического развития?



"Здоровая нация" и "Многодетная Беларусь" - если коротко о других социальных акцентах. Это значит, что усилия сосредоточат на развитии медицины и поддержке большой семьи. Расширят границы семейного капитала, а труд матерей приравняют к любому другому.

Что звучало еще? Ставка на кластерный подход в промышленности, развитие энергетической инфраструктуры, новые рекорды продаж для агропрома и новый "уровень" работы наших НПЦ после модернизации, переработка вторресурсов - словом, все то, что можно поставить на службу экономики и людей. Если регионы - с упором на развитие инфраструктуры, если бизнес - то с акцентом на социальную ответственность.

А ведь правда, либеральный взгляд государства на развитие бизнеса сыграл злую шутку. Думали: частник будет работать во благо. Но кто-то решил по-другому... И дело даже не чьей-то личной позиции: мол, не буду лечить, продавать или обслуживать, раз уж взглядов не "тех"... Но если бизнес хочет работать на равных с госсектором, то это равенство должно быть во всем. Взять хотя бы белорусский легпром, работающий в условиях засилья дешевого импорта. Глава легпрома скажет: нужен мониторинг. И он будет. Не ради того, чтобы свести счеты, а для порядка и справедливости.







И еще из разряда честных подходов. "Нет" коррупции и олигархам, "нет" зарплатам в конвертах! Конечно, записать все это на бумаге можно, но тот самый пресловутый человеческий фактор может легко перечеркнуть все понятия о справедливости. Но государство обозначило свою позицию. Тем более, если не все предотвратить можно, то наказать. Одним словом, если пряник не сработает - будет кнут. И он вряд ли кому-то понравится.

А вот "апгрейд" общественно-политической системы - это то, что на бумагу положат. Президент обозначил сроки.

Из других заявлений - эволюционное развитие в любой сфере, сильная власть, обновление законов по пресечению массовых беспорядков. В социальном разрезе - быть целевому набору в вузы, строительству арендного жилья, пенсионным изменениям и своей вакцине. В общем, много целей. Но есть и возможности.

Итак, главное политическое событие года - уже история. Но каким оно войдет в учебники, зависит не столько от заданного здесь вектора, сколько от той работы, которая последует дальше… Ведь принятая общая концепция - лишь контуры будущего развития. А после, пожалуй, главное - наполнить ее конкретными проектами в каждом регионе и на каждом рабочем месте.