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Два ДТП спровоцировали протестующие в Минском районе
До этого в ГАИ поступило несколько жалоб о блокировке транспортного потока. Сначала сообщалось об умышленном замедлении движения на автодороге Минск - Гродно, а позже – на участке МКАД - Озерцо - Старое Село. При этом заторы стали причиной двух аварий. К счастью, обошлось без пострадавших. В обоих случаях движение блокировали протестующие, выходившие на проезжую часть с БЧБ-флагами. Их личности устанавливаются. МВД напоминает, за умышленное блокирование транспортных коммуникаций предусмотрена административная ответственность, а в случае особо крупного ущерба или смерти человека - нарушителям может грозить уголовная статья.
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