Еще два канала и чат в Telegram признаны экстремистскими в Беларуси

Еще два канала и чат в Telegram признаны экстремистскими, сообщает БелТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

Такое решение принято в отношении информационной продукции Telegram-канала и Telegram-чата "Движение большинства", а также Telegram-бота "Движение большинства Бот". Контент признан экстремистским по заявлению прокуратуры города Минска.