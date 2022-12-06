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Еще два канала и чат в Telegram признаны экстремистскими в Беларуси

Еще два канала и чат в Telegram признаны экстремистскими в Беларуси

Еще два канала и чат в Telegram признаны экстремистскими, сообщает БелТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

Такое решение принято в отношении информационной продукции Telegram-канала и Telegram-чата "Движение большинства", а также Telegram-бота "Движение большинства Бот". Контент признан экстремистским по заявлению прокуратуры города Минска.

Ранее сообщалось, что аналогичное решение принято в отношении информационной продукции Telegram-канала "YouTube Беларусi", которая признана экстремистскими материалами по заявлению прокуратуры Ленинского района Минска.

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