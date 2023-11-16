Два нарушителя задержаны на белорусско-литовской границе

На границе с Литвой задержаны нарушители - двое жителей Ивьевского района. В их авто были найдены два тепловизора, бинокль, пять аккумуляторных батарей к беспилотнику, радиостанция, товарно-материальные ценности.

Взяли фигурантов пограничники совместно с сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира во время рейда.