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Два нарушителя задержаны на белорусско-литовской границе

На границе с Литвой задержаны нарушители - двое жителей Ивьевского района. В их авто были найдены два тепловизора, бинокль, пять аккумуляторных батарей к беспилотнику, радиостанция, товарно-материальные ценности.

Взяли фигурантов пограничники совместно с сотрудниками инспекции охраны животного и растительного мира во время рейда.

Инцидент случился накануне в погранзоне в Вороновском районе. Теперь задержанные станут фигурантами административного процесса за попытку нарушения госграницы.

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