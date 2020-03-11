Два новых случая заражения коронавирусом обнаружили в Минске и Гомеле

Еще два случая заражения коронавирусом зафиксировали в нашей стране. Об этом сообщает Минздрав. COVID-19 обнаружили в Минске и Гомеле.



Известно, что один из заразившихся прибыл в столицу из Португалии через национальный аэропорт. Сейчас пациент находится в Гомельской областной инфекционной больнице. Его состояние удовлетворительное. Всех, кто контактировал с гомельчанином, в том числе и летевших с ним в самолете, также госпитализируют. Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная, заверяют в Минздраве. Второй заболевший прибыл в Минск из Германии. Ему также проводят повторные анализы.



Таким образом, общее количество подтвержденных случаев выросло до 11-ти.



