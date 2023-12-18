Два новых современных тренировочных зала появилось у спортивного клуба "Смелый шаг"

У проекта Президентского спортивного клуба "Смелый шаг" на днях появились два новых современных тренировочных зала. Причем ребята будут тренироваться бок о бок с участниками военно-патриотического клуба "Отвага". А работать с юными спортсменами будут, в том числе тренеры, за плечами которых немало громких титулов. Спортивные объекты разместились на базе отдельного отряда спецназначения "Рысь". Так что парни и девчонки приобретут в результате таких занятий не только отличную физическую форму. На открытии новых залов побывала и наша съемочная группа.

Активная работа - в команде, абсолютное доверие тренеру и мотивация - стать лучше и сильнее. Эти ребята из военно-патриотического клуба "Отвага" предпочли провести воскресное утро в тренировочных залах - просторных, светлых, комфортных, с новыми современными тренажерами. Еще год назад здесь все выглядело несколько иначе.

Залы оборудовали на очень высоком уровне для занятия самбо и единоборств. Скажем, практически как для профессиональных спортсменов. Дмитрий Шакута, многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу

Перерождение во многом стало возможным благодаря проекту Президентского спортивного клуба "Смелый шаг". Несмотря на совсем небольшой срок своего существования, он уже объединил в десятке залов сотни парней и девчонок - в основном оказавшихся в трудных жизненных условиях. К тренерам по тайскому боксу в этом году присоединились самбисты - и взрослые, и дети - с горящими глазами.

Если ребенок оказался в сложных условиях, но ему протягиваются руку помощи, ему уделяется внимание. Через спорт, через дисциплину ты можешь добиться чего-то в спорте или дальше тебе по жизни очень хорошая подспорье будет. Андрей Герасимчук, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу

В глазах детей я вижу огонек. Наш проект, вид спорта - самбо - набирает обороты. Скоро будет мало места, если все так и дальше смелыми уверенными шагами пойдет. Когда есть такие условия, то это еще больше должно стимулировать. Светлана Тимошенко, многократная чемпионка мира по самбо

"Государство вас поддерживает, делает всё для развития спорта и вы своим трудом, своими результатами должны говорить большое спасибо государству, обратилась она к собравшимся ребятам.





Чемпионка мира Светлана Тимошенко бок о бок с не менее титулованным Александром Кокшей - в зале самбо! Этажом ниже, где собрались начинающие тайбоксеры, раздавал задания многократный чемпион мира и Европы Андрей Герасимчук. Это одна из особенностей проекта - тренируют ребят мировые топы в своих видах спорта. Благодаря "Смелому шагу" такую возможность сейчас получат парни и девчонки из "Отваги".

Самое главное, что детки там будут приходить в военную часть, где работают контрактники, которые своим примером покажут, как надо любить государство. Своей прекрасной физической подготовкой они продемонстрируют, что дает спорт. Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба

Для детей, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, это хороший пример патриотизма. Может быть, в дальнейшем они вступят в военно-патриотический клуб. И вообще проект "Смелый шаг" и патриотическое движение для этих детей даст уверенность в завтра, откроет очень много дверей. Занятия спортом открывают большие возможности, поэтому это все будет во благо, однозначно. Светлана Тимошенко, многократная чемпионка мира по самбо

Сделать из ребенка физически развитого с закаленным характером молодого белоруса - полдела. Еще одна задача - воспитать в нем настоящего патриота, для которого любовь к своей Родине - это не простые слова, как мантра заученные в школе. А ведь объединив усилия действительно можно добиться многого.

Для современной молодежи очень важно быть патриотом своей страны. Моя любимая фраза "Где родился, там пригодился". Надо любить, ценить свою страну и двигаться вперед. Владислав Деголевич, начальник спортивного зала войсковой части №5529