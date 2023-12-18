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Два новых современных тренировочных зала появилось у спортивного клуба "Смелый шаг"
У проекта Президентского спортивного клуба "Смелый шаг" на днях появились два новых современных тренировочных зала. Причем ребята будут тренироваться бок о бок с участниками военно-патриотического клуба "Отвага". А работать с юными спортсменами будут, в том числе тренеры, за плечами которых немало громких титулов. Спортивные объекты разместились на базе отдельного отряда спецназначения "Рысь". Так что парни и девчонки приобретут в результате таких занятий не только отличную физическую форму. На открытии новых залов побывала и наша съемочная группа.
Активная работа - в команде, абсолютное доверие тренеру и мотивация - стать лучше и сильнее. Эти ребята из военно-патриотического клуба "Отвага" предпочли провести воскресное утро в тренировочных залах - просторных, светлых, комфортных, с новыми современными тренажерами. Еще год назад здесь все выглядело несколько иначе.
Залы оборудовали на очень высоком уровне для занятия самбо и единоборств. Скажем, практически как для профессиональных спортсменов.
Перерождение во многом стало возможным благодаря проекту Президентского спортивного клуба "Смелый шаг". Несмотря на совсем небольшой срок своего существования, он уже объединил в десятке залов сотни парней и девчонок - в основном оказавшихся в трудных жизненных условиях. К тренерам по тайскому боксу в этом году присоединились самбисты - и взрослые, и дети - с горящими глазами.
Если ребенок оказался в сложных условиях, но ему протягиваются руку помощи, ему уделяется внимание. Через спорт, через дисциплину ты можешь добиться чего-то в спорте или дальше тебе по жизни очень хорошая подспорье будет.
В глазах детей я вижу огонек. Наш проект, вид спорта - самбо - набирает обороты. Скоро будет мало места, если все так и дальше смелыми уверенными шагами пойдет. Когда есть такие условия, то это еще больше должно стимулировать.
"Государство вас поддерживает, делает всё для развития спорта и вы своим трудом, своими результатами должны говорить большое спасибо государству, обратилась она к собравшимся ребятам.
Чемпионка мира Светлана Тимошенко бок о бок с не менее титулованным Александром Кокшей - в зале самбо! Этажом ниже, где собрались начинающие тайбоксеры, раздавал задания многократный чемпион мира и Европы Андрей Герасимчук. Это одна из особенностей проекта - тренируют ребят мировые топы в своих видах спорта. Благодаря "Смелому шагу" такую возможность сейчас получат парни и девчонки из "Отваги".
Самое главное, что детки там будут приходить в военную часть, где работают контрактники, которые своим примером покажут, как надо любить государство. Своей прекрасной физической подготовкой они продемонстрируют, что дает спорт.
Для детей, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, это хороший пример патриотизма. Может быть, в дальнейшем они вступят в военно-патриотический клуб. И вообще проект "Смелый шаг" и патриотическое движение для этих детей даст уверенность в завтра, откроет очень много дверей. Занятия спортом открывают большие возможности, поэтому это все будет во благо, однозначно.
Сделать из ребенка физически развитого с закаленным характером молодого белоруса - полдела. Еще одна задача - воспитать в нем настоящего патриота, для которого любовь к своей Родине - это не простые слова, как мантра заученные в школе. А ведь объединив усилия действительно можно добиться многого.
Для современной молодежи очень важно быть патриотом своей страны. Моя любимая фраза "Где родился, там пригодился". Надо любить, ценить свою страну и двигаться вперед.
Это воспитание духа в первую очередь, это физкультура, это здоровье, это любовь к Родине во всех ее пониманиях.
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