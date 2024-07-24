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Два новых туристических информационных центра открылось в Беларуси
В Беларуси открылось два новых туристических информационных центра (ТИЦ) - в Воложинском и Кореличском районах. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.
"Новый ТИЦ в Воложинском районе приглашает познакомиться с историческим и культурным наследием края: усадьбами с великолепными парками, древними церквями и монастырями, уникальными краснокнижными растениями и живописными ландшафтами Налибокской пущи. А ТИЦ в Кореличском районе готов поделиться тайнами древних замков и усадеб, очарованием деревянной архитектуры, великолепными пейзажами и отличными возможностями для рыбалки и отдыха на природе", - отметили в агентстве.
Каждый из новых центров предлагает широкий спектр услуг. Например, в центрах можно получить информацию о достопримечательностях, в частности сведения о исторических местах, музеях, природных заповедниках и других интересных объектах Воложинского и Кореличского районов. Предлагается помощь в планировании маршрута, предоставляется информации о жилье. Организована продажа сувениров и туристических карточек.
С учетом двух новых объектов в Беларуси функционирует уже 30 туристических информационных центров. "Открытие новых ТИЦ - это важный шаг в развитии туризма в Беларуси. Они предоставляют гостям удобный и информативный путеводитель по красотам нашей страны, что способствует популяризации Беларуси как увлекательного и привлекательного туристического направления", - добавили в Национальном агентстве по туризму.
На сайте агентства размещен реестр туристических информационных центров, а также документы, регулирующие их работу.-0-
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