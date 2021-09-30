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Два обновленных тира - 40 и 58 метров - открылись в Витебском училище олимпийского резерва
Ремонт начали в прошлом году - восстановили систему вентиляции, заменили освещение, оборудовали теплые полы на огневых рубежах. Для комфорта учащихся и отдельная площадка для теоретической подготовки.
Сделали очень хорошее освещение для стрелков, большая зона добавилась для ОФП, появился хороший тир с полом, который теплый. И, в принципе, очень хорошо работать на нем.
В каждом спортивном заведении должна совершенствоваться материально-техническая база. Что касается биатлона, то нужно дорожки приводить в порядок, асфальтное покрытие улучшать, освещение. Эта работа плановая, системная.
Новая площадка в распоряжении воспитанников отделений пулевой стрельбы и биатлона. Уже скоро в училище доставят новое оборудование.
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