Два обновленных тира - 40 и 58 метров - открылись в Витебском училище олимпийского резерва

Сделали очень хорошее освещение для стрелков, большая зона добавилась для ОФП, появился хороший тир с полом, который теплый. И, в принципе, очень хорошо работать на нем.

Дмитрий Васильков, воспитанник Витебского государственного училища олимпийского резерва