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Два огненных ЧП под Слуцком, пожар в Минской гимназии-колледже искусств - подробности в дайджесте чрезвычайных происшествий
Подробнее о чрезвычайных происшествиях в сюжете Виктории Радевич.
Двое погибли, еще трое спасены. Сразу два огненных ЧП разыгрались под Слуцком. Трагедией закончился пожар в деревне Аполины. О том, что пламя полностью охватило жилой дом, в МЧС сообщили после полуночи. К приезду пожарных расчетов крыша обрушилась. Под сгоревшими обломками спасатели нашли безжизненные тела двоих мужчин - это были 62-летний хозяин и его гость 47 лет. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты.
Утром загорелся жилой дом в деревне Ануфровичи. По информации спасательной службы, все жильцы спали, когда в жилище сработал пожарный извещатель. Первой на тревожный звук среагировала хозяйка. Она попыталась вытащить на улицу внука, но безуспешно. За помощью она побежала к соседям. Из горящей комнаты спасатели сперва достали внука, а после из соседней - супруга пенсионерки. Всю семью отвезли в больницу. Что касается версии пожара, она пока предварительная, в ведомстве рассматривают неосторожное курение.
Помощь спасателей понадобилась водителю Volkswagen, который под Дзержинском вылетел в кювет. Машина легла на бок. Из-за чего это произошло, еще выясняется. Самостоятельно выбраться из своего покореженного авто мужчина не мог, ему зажало ногу. При помощи гидравлического инструмента бойцы МЧС его освободили. После пострадавшего увезли в районную больницу.
В Дзержинском районе в деревне Журавинка ночью работники МЧС потушили пожар на территории местного производства. Как уточнили в службе спасения, там загорелась котельная, почему - еще выясняется. Обошлось без пострадавших.
Более полутысячи человек, большая часть из которых дети, пришлось эвакуировать из здания гимназии-колледжа искусств в Минске. Предположительно, из-за короткого замыкания, сообщили в МЧС. На пульт дежурной службы 101 поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации. До приезда спасателей заместитель директора по хозяйственной работе успел самостоятельно потушить возгорание огнетушителем. Среди эвакуированных 527 учащихся. Никто из ребят и преподавателей не пострадал. Учебный процесс не приостанавливался.
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