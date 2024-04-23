Два огненных ЧП под Слуцком, пожар в Минской гимназии-колледже искусств - подробности в дайджесте чрезвычайных происшествий

Подробнее о чрезвычайных происшествиях в сюжете Виктории Радевич.

Двое погибли, еще трое спасены. Сразу два огненных ЧП разыгрались под Слуцком. Трагедией закончился пожар в деревне Аполины. О том, что пламя полностью охватило жилой дом, в МЧС сообщили после полуночи. К приезду пожарных расчетов крыша обрушилась. Под сгоревшими обломками спасатели нашли безжизненные тела двоих мужчин - это были 62-летний хозяин и его гость 47 лет. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты.

Утром загорелся жилой дом в деревне Ануфровичи. По информации спасательной службы, все жильцы спали, когда в жилище сработал пожарный извещатель. Первой на тревожный звук среагировала хозяйка. Она попыталась вытащить на улицу внука, но безуспешно. За помощью она побежала к соседям. Из горящей комнаты спасатели сперва достали внука, а после из соседней - супруга пенсионерки. Всю семью отвезли в больницу. Что касается версии пожара, она пока предварительная, в ведомстве рассматривают неосторожное курение.

Помощь спасателей понадобилась водителю Volkswagen, который под Дзержинском вылетел в кювет. Машина легла на бок. Из-за чего это произошло, еще выясняется. Самостоятельно выбраться из своего покореженного авто мужчина не мог, ему зажало ногу. При помощи гидравлического инструмента бойцы МЧС его освободили. После пострадавшего увезли в районную больницу.

В Дзержинском районе в деревне Журавинка ночью работники МЧС потушили пожар на территории местного производства. Как уточнили в службе спасения, там загорелась котельная, почему - еще выясняется. Обошлось без пострадавших.