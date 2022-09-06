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Два резонансных законопроекта - о гражданстве и об амнистии - рассмотрели сегодня во Дворце Независимости
В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере гражданства. Соответствующий законопроект рассмотрели сегодня во Дворце Независимости.
В вопросах предоставления гражданства глава государства ориентирует - подходить взвешенно и аккуратно, обязательно учитывая национальные интересы. Обновленный документ определяет условия не только для тех, кто претендует на белорусский паспорт, но и принципиальные моменты для тех, кто может про него впредь забыть.
Одно из новшеств: предлагается лишать белорусского гражданства тех, кто сбежал за границу, уличен в экстремистской деятельности и продолжает наносить вред государству. Планируется также запретить таким лицам въезд на территорию Беларуси на 30 лет.
Еще один резонансный документ - законопроект об амнистии, приуроченный ко Дню народного единства. В данном вопросе ключевое требование Президента - справедливость. Рассчитывать на помилование могут только те, кто стали на путь истинный, искренне раскаялись и не представляют угрозу для страны.Под амнистию также могут попасть и те, кто были причастны к протестной деятельности. Каждый такой случай индивидуально рассмотрит комиссия по помилованию.
О всех предлагаемых новшествах расскажет Илона Красутская. Подробности - в видео.
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