3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Два с половиной года ограничения свободы за "коктейль Молотова". Суд вынес приговор
Суд вынес приговор подростку, который признан виновным в "Незаконном обороте предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ" и "Угрозе применения насилия в отношении сотрудника ОВД". Известно, что обвиняемый вечером 11 августа 2020 года в городском парке приобрел стеклянную бутылку с зажигательной смесью, затем бросил ее в сторону милиционера. Емкость упала возле служебного автомобиля и загорелась. Позже молодой человек, когда узнал о задержании других людей по подозрению в данном правонарушении, написал явку с повинной. Парню 17 лет, учится в 11 классе, живет в неполной многодетной семье, родители разведены. Ранее подросток не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он пояснил, что в тот день гулял возле площади, где проходило несанкционированное массовое мероприятие. И в итоге поддался эмоциям. Желая помешать работе милиции, бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону машины правоохранителей и убежал. По решению суда, два с половиной года ограничения свободы парень проведет без направления в исправительное учреждение. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.
Президент
Все
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера