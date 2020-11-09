Два с половиной года ограничения свободы за "коктейль Молотова". Суд вынес приговор

Суд вынес приговор подростку, который признан виновным в "Незаконном обороте предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ" и "Угрозе применения насилия в отношении сотрудника ОВД". Известно, что обвиняемый вечером 11 августа 2020 года в городском парке приобрел стеклянную бутылку с зажигательной смесью, затем бросил ее в сторону милиционера. Емкость упала возле служебного автомобиля и загорелась. Позже молодой человек, когда узнал о задержании других людей по подозрению в данном правонарушении, написал явку с повинной. Парню 17 лет, учится в 11 классе, живет в неполной многодетной семье, родители разведены. Ранее подросток не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он пояснил, что в тот день гулял возле площади, где проходило несанкционированное массовое мероприятие. И в итоге поддался эмоциям. Желая помешать работе милиции, бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону машины правоохранителей и убежал. По решению суда, два с половиной года ограничения свободы парень проведет без направления в исправительное учреждение. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.