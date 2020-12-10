Два спорткомплекса - в Логойске и Силичах - открыли горнолыжный сезон

Беларусь уже давно и прочно закрепила за собой статус державы спортивной. При этом создана инфраструктура не только для спорта высших достижений, но и для массового спорта. А зима - отличный повод стать на лыжи или сноуборд, тем более что никуда выезжать не нужно: два спорткомплекса - в Логойске и Силичах - приятно удивят соотношением цена/качество, а также близостью к столице. Это и отмечают гости из России, Украины и даже Китая. Горнолыжный сезон в Беларуси официально открыт. Станислав Липский оценил готовность снежных трасс и пообщался с гостями спортцентров.



Сноуборд - олимпийский вид спорта с 1998 года

Подготовка горнолыжных центров к сезону



Подготовить трассу - дело непростое, но первая неделя зимы радует горнолыжные комплексы страны прежде всего отрицательной температурой. Снежные пушки работают вторую неделю, как следствие Логойск и Силичи уже принимают гостей - склоны и трассы доступны для любого желающего.

Горнолыжным центрам есть чем удивить любителей активного отдыха

Большой спортивный семейный праздник



А в эту субботу все любители зимних видов спорта и активностей смогут ощутить своего рода магию чисел. 12 числа 12 месяца в 12 часов в Логойске в честь открытия сезона пройдет большой спортивный семейный праздник.

Близость к столице, аэропорту и, разумеется, соотношение цены и качества - факторы, которые через сарафанное радио увеличивают спрос не только среди белорусов, но и гостей нашей страны.

Такое изобилие привлекает даже туристов из Китая. Ша Му ежегодно приезжает в горнолыжный комплекс в Силичи.





Подготовка горнолыжных центров к сезону

Открытие новых трасс

На завтра запланировано открытие трассы № 3 протяженностью 850 метров с максимальным углом наклона 25 %, синоптики обещают подходящую погоду все эти дни.

