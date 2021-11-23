Два типа светошумовых гранат использовала Польша против беженцев

Два типа светошумовых гранат использовал польский режим против мирных граждан. Глава Комитета судебных экспертиз Алексей Волков рассказал, что исследования фрагментов, изъятых на границе, показали: один тип - это гранаты, которые обладают светошумовым эффектом, а второй - со слезоточивым газом и светошумовым эффектом. Также на поверхностях двух корпусов специалисты нашли следы раздражающего вещества типа CS и элементарной серы. И как мы уже рассказывали, польские силовики использовали против беззащитных беженцев дельтаметрин - химический препарат, предназначенный для уничтожения вредных насекомых.



Известно, что эксперты провели уже более 120 судебно-медицинских исследований, при этом свыше 20 в отношении несовершеннолетних, 10 из которых - совсем маленькие дети. И как отметил Алексей Волков, исходя из тех повреждений, которые сейчас констатируют эксперты, однозначно можно сказать: все это следствие воздействия сильнодействующих химических веществ, которыми были заправлены водометы. А атака на детей говорит о безжалостности и жестокости польского режима.