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Два троллейбуса, маршрутка и автобус столкнулись в Гродно
В Гродно столкнулись два троллейбуса, маршрутка и автобус, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.
Как рассказали в милиции, инцидент произошел сегодня на пр.Космонавтов неподалеку от развлекательного центра "Галактика". Транспортные средства, перевозящие пассажиров, ехали от автовокзала в направлении ул.Лидской. В ДТП оказались автобус, в который врезалось маршрутное такси, в него врезался троллейбус, в последний - врезался еще один электротранспорт.
По предварительной информации правоохраниетелей, более серьезные травмы получили две пассажирки последнего троллейбуса.
Сообщается, что движение на этом участке дороги затруднено. На месте аварии работают бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение.
Фото: скриншот видео МВД
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