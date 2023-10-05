Два троллейбуса, маршрутка и автобус столкнулись в Гродно

В Гродно столкнулись два троллейбуса, маршрутка и автобус, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в милиции, инцидент произошел сегодня на пр.Космонавтов неподалеку от развлекательного центра "Галактика". Транспортные средства, перевозящие пассажиров, ехали от автовокзала в направлении ул.Лидской. В ДТП оказались автобус, в который врезалось маршрутное такси, в него врезался троллейбус, в последний - врезался еще один электротранспорт.