Два важнейших политических документа обсудили на совещании во Дворце Независимости

На рассмотрении главы государства оказались законопроект "О гражданском обществе" и "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений". Последний о партстроительстве уже неоднократно выносился на уровень Президента. Над новациями работали несколько лет. Процесс действительно небыстрый, важно учесть множество нюансов. Во-первых, чтобы принятые новшества не навредили. Опыт 2020 года показал: было достаточно тех, кто под видом партий или так называемых объединений получал финансирование со стороны для дестабилизации обстановки, создавая угрозу национальной безопасности. И это только один из примеров. Дополнительные предложения звучали сегодня и относительно гражданского общества. Среди людей была критика по поводу самой формулировки - градации, кто собственно может именоваться тем самым гражданским обществом. Все замечания учли, но точка во многих вопросах пока не поставлена. Сегодняшний очередной разговор - это возможность еще раз все взвесить, посоветоваться и принять выверенные решения.

Илона Красутская расскажет подробнее о прозвучавших предложениях.

Партийное строительство и гражданское общество

Совещание по партстроительству не первое на уровне Президента. Советовались много, говорили о том, что партиям быть, но не всем. Не забывать о принципе "не навреди". Не допустить разделения в обществе. И никаких искусственно созданных. А главное без спешки. Сегодня еще раз обсудили все предложения, в том числе касающиеся нового правового термина "гражданское общество".

Два законопроекта о партстроительстве и гражданском обществе обсудили на совещании у Президента

Работа над любым важным документом в Беларуси (по сложившейся практике) проходит обсуждение на всех уровнях. Из последних громких - диалоговые площадки в преддверии референдума: обсудили вместе, а потом приняли новую Конституцию. Хотя, конечно, были и те, кто говорил о том, что белорусы после 2020 не оправились, какая новая кампания?! Что-то созвучное идет сейчас насчет новых политических документов о гражданском обществе, партиях и объединениях. Мол, а оно нам сейчас нужно?!

Президент о новых законопроектах: Обещали - надо выполнять

На рассмотрение участников совещания вынесены два законопроекта: "О гражданском обществе" и "Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений".

"Оба законопроекта очень актуальны", - заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко сразу отметил, что в связи с рассмотрением соответствующих законопроектов будет жесткая критика как с одной стороны, так и с другой.

"Наши сторонники нас будут критиковать за то (и справедливо), что мы не вовремя проводим эти мероприятия и разворачиваем в стране процессы партийного строительства. И как результат - создания партий. Не вовремя. Ситуация в мире крайне напряженная. Тем более, этот мир вокруг нас с напряжением. И в такие времена любое государство начинает мобилизовываться и концентрироваться вокруг одной-двух фигур и так далее. У нас это Президент по Конституции, никуда от этого не денешься. А мы вот тут начали партийное строительство разворачивать, появятся новые партии. Естественно, что будут создаваться новые центры силы. Естественно, что будет структурироваться общество. Вокруг этих партий будут мобилизовываться люди. То есть, когда надо объединяться, мы вроде начинаем процесс какого-то разъединения. Но так нас будут критиковать наши сторонники, и они будут правы", - считает Президент.

С другой же стороны, в случае принятия законопроектов будет критика по поводу недостаточной демократичности, за то, что создается некая своя особая политическая система общества. Вообще будут критиковать за недостаточный радикализм.

"Но я исхожу из того: мы обещали. Мы в свое время до принятия Конституции и в Конституции отразили это. Мы обещали нашему обществу, что эти вопросы будем решать. Обещали - надо выполнять.





Законопроект о гражданском обществе. Что предлагают?

Начнем по порядку. Законопроект о гражданском обществе. Что предлагали еще до этого совещания?! Что зваться гражданским обществом могут только участники партий, профсоюзов или общественных объединений. Причем численность последних не менее 100 тысяч человек.

Конечно, все они могут быть делегатами Всебелорусского народного собрания и участвовать в осуществлении его решений. Среди людей началось, "а если я не в партии или объединении и мне не светит быть делегатом ВНС, неужели я не могу зваться гражданским обществом?!

Президент на эти рассуждения отреагировал - формулировку пересмотрят. Хотя, понятное дело, всем не угодишь. В любом случае авторы документа готовы к критике.

И. Сергеенко: Опорой государства должно быть социально ответственное гражданское общество

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко понимает: будут критиковать (какие критерии, как формировалось), будут недовольные, причем как среди противников, так и среди соратников. Но при этом он обратил внимание на то, что в процессе подготовки законопроекта изучали мнение многих, в том числе независимых специалистов, не состоящих в конкретных политических партиях. "Когда мы обсуждали Конституцию, вспомните, сколько поступало критических и порой оскорбительных замечаний, - обратил внимание Игорь Сергеенко. - Но конструктива и предложений, которые были учтены, на всех этапах было гораздо больше".

Кто может претендовать на создание партии в Беларуси

Что касается партий. Порядок такой: учредителю должно быть не менее 21-го. По этому поводу нет разногласий. А вот предложенный минимальный порог в 3 тысячи участников решили, что поднимут. У партии должен быть устав, отвечающий основополагающим векторам развития страны. А ее участники не только должны предлагать, но и участвовать в социально-экономических проектах. О своей партии могут забыть те, кто пропагандирует экстремистскую деятельность. Это все про уроки 2020.

А. Лукашенко: Недопустимы лазейки для тех, кто спит и видит, как внедриться в гражданское общество и расшатать страну изнутри

Президент обратил внимание, что находятся и те, кто под видом социальных, благотворительных, культурных проектов пытается вовлечь белорусов в продвижение интересов вообще других государств. "Мы это видели в 2020 году. Таких людей и организации мы видим отчетливо и понимаем их цели. В этом вопросе недопустимы двоякие толкования либо лазейки для тех, кто по-прежнему спит и видит, как внедриться в гражданское общество и расшатать страну изнутри, - подчеркнул глава государства.

В Беларуси 15 политических партий и почти 3 тыс. общественных объединений

На начало года в республике зарегистрировано 15 политических партий, 25 профсоюзов и почти 3 тысячи общественных объединений. Будем говорить откровенно: какие из них мы знаем?! На слуху хорошо, если топ-5: ЛДПБ, Союз женщин, объединение ветеранов, "Белая Русь", БРСМ. Принцип такой: сначала будет принят закон, потом ныне существующие партии пройдут перерегистрацию.

Не исключено, что их станет меньше. Это не зачистка. Просто должны остаться самые эффективные.

Президент: ВНС определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство

Президент отметил, что при регистрации и оценке деятельности, особенно партий, будут предъявляться какие-то требования. "Какие это должны быть требования? Как определить, правильно действуют партии или нет? У нас прекрасная есть организация - Всебелорусское народное собрание. Там будут представлены и политические партии, и гражданское общество. ВНС определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры все вот этого курса, который будет там определен, придерживаться, - заявил Александр Лукашенко. - Ушли влево, вправо - партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках. Это как предложение в законопроект. Мы с вами это обсудим, и если это приемлемо, это будет хорошая дорожная карта для, допустим, министра юстиции".

Финансирование политических партий

Обсудили сегодня и финансирование. В данный момент юрлицо или гражданин Беларуси может перевести на счет партии максимум 1 базовую величину - 32 рубля. В будущем этот порог планируют увеличить до тысячи базовых. Но будут и ограничения.

"Отдельно остановились на финансировании. Причем сейчас предлагается разрешить финансирование из республиканского и местного бюджетов партий, участвующих в политической жизни государства. Но вместе с тем вводится ряд ограничений. Одно из ограничений - наличие финансирования из иностранных источников. Это один из поводов для ликвидации партии. Партии в нашей стране должны служить нашим людям", - подчеркнул Сергей Хоменко.

Новые политические законопроекты: решения без спешки, отвечающие происходящим процессам в стране

Авторы документов говорят о том, что быстрее будет принят закон о гражданском обществе. Все-таки к нему привязан и новый законопроект о ВНС. С партиями не все так быстро. Но и Президент ориентирует: без гонки и каких-то пространственных перспектив. Все решения должны соответствовать тем процессам, которые происходят в нашей стране здесь и сейчас. Ну и опять же, чтобы потом не было претензий. Сам Александр Лукашенко рассказал, что сожалеет об одном новшестве, которого не оказалось в новой Конституции.

А. Лукашенко: При принятии Конституции зря не рискнули предложить людям избирать президента на ВНС

Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что выборы президента в той или иной степени раскачивают ситуацию, и в ряде стран существует другая система. Например, в Китае, где руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП).

"Все-таки политика и партийная деятельность и прочее - это тоже профессиональная работа", - отметил Александр Лукашенко.

В свою очередь ВНС как раз и состоит из профессионалов, являет собой срез всего общества, в то время как далеко не все из миллионов избирателей могут быть действительно погружены во все процессы.

"И вот весь срез общества профессиональный, политический был бы на Всебелорусском народном собрании. Избрали президента. Полномочиями любыми можем наделить. Что, сегодня избираемый Си Цзиньпин на ВСНП не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость", - сказал Президент.

Глава государства рассказал, что, с одной стороны, не пошел на такой шаг, чтобы не отбирать это право выбора у народа. "Сегодня чувствую, что мы зря не шли от этой жизни. Пережили бы это. Но мы спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам, как и избирали. Но мы это уже упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость - мы к этому вернемся. Но не сейчас, и, может быть, не нам к этому возвращаться", - заявил Александр Лукашенко.

С другой стороны, поделился размышлениями Александр Лукашенко, его могли начать обвинять в том, что он боится народа и хочет держаться за кресло. "Никогда у меня не было такой цели. Нет и никогда не будет. Не главная у меня задача сохранить власть, как они говорят. Совсем нет такой проблемы", - подчеркнул он.

Предложения и возражения: По поручению Президента законопроекты о партстроительстве и гражданском обществе еще раз проанализируют