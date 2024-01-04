Двое жителей Кобрина ради забавы стреляли по детям

20-летний житель Кобрина и его 19-летний знакомый решили ради забавы пострелять из пневматического пистолета по гуляющим во дворе детям - 10-летнему мальчику и 11-летней девочке. Школьники получили телесные повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой наУВД Брестского облисполкома.



В Кобринский РОВД обратились родители мальчика и девочки, которые сообщили, что с балкона одной из квартир в детей стрелял мужчина. На место происшествия незамедлительно выбыли правоохранители.



Сотрудники уголовного розыска установили, что к произошедшему причастны жители города. Как выяснилось, у 20-летнего хозяина съемной квартиры был пневматический пистолет. Мужчина предложил своему знакомому, пришедшему к нему в гости, ради забавы выстрелить из пневматики в сторону гуляющих на улице детей. Далее фигурант произвел не менее девяти прицельных выстрелов, пока его приятель наблюдал за происходящим со стороны.



Ранее молодые люди уже попадали в поле зрения правоохранителей. Оружие и оставшиесяпули сотрудники милиции изъяли. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за хулиганство. Они водворены в изолятор временного содержания.

