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Двое жителей Кобрина ради забавы стреляли по детям
20-летний житель Кобрина и его 19-летний знакомый решили ради забавы пострелять из пневматического пистолета по гуляющим во дворе детям - 10-летнему мальчику и 11-летней девочке. Школьники получили телесные повреждения, сообщает БЕЛТА со ссылкой наУВД Брестского облисполкома.
В Кобринский РОВД обратились родители мальчика и девочки, которые сообщили, что с балкона одной из квартир в детей стрелял мужчина. На место происшествия незамедлительно выбыли правоохранители.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к произошедшему причастны жители города. Как выяснилось, у 20-летнего хозяина съемной квартиры был пневматический пистолет. Мужчина предложил своему знакомому, пришедшему к нему в гости, ради забавы выстрелить из пневматики в сторону гуляющих на улице детей. Далее фигурант произвел не менее девяти прицельных выстрелов, пока его приятель наблюдал за происходящим со стороны.
Ранее молодые люди уже попадали в поле зрения правоохранителей. Оружие и оставшиесяпули сотрудники милиции изъяли. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за хулиганство. Они водворены в изолятор временного содержания.
Фото: БЕЛТА
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