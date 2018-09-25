Двадцать один населенный пункт Минской области остался без электричества

Двадцать один населенный пункт Минской области остался без света. Среди них были Борисов, Жодино, Любанский, Пуховичский и Смолевичский районы. На территории Беларуси царит циклон "Фабьен". Порывы ветра достигали семнадцати метров в секунду. Ураган валил деревья. Электроснабжение оперативно восстановлено. На сегодня и завтра также объявлен оранжевый уровень опасности. В северо-западных районах области порывы ветра будут достигать двадцати метров в секунду. Завтра днем в Минске температура воздуха прогреется до одиннадцати градусов максимум. Еще чуть потеплеет в четверг, но будут дожди. На выходные в Минске без осадков и около одиннадцати градусов со знаком плюс.