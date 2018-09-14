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Двадцать первый слет юных спасателей собрал в "Зубренке" две сотни ребят

Две недели 8 команд будут сражаться за возможность представить Беларусь на международном соревновании юных пожарных. Сегодня прошел первый конкурс "Смотр строя". Победили две группы - это представители Минской области и Гомельского лицея МЧС. Впереди - спортивные и творческие состязания. Открывая слет, министр по чрезвычайным ситуациям отметил, что сотрудничество с детьми и молодежью - это приоритетное направление в работе спасателей.

Команды разыгрывают сценарии чрезвычайных ситуаций и отрабатывают грамотное оказание первой помощи. Торжественное закрытие слета пройдет 28 сентября.

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