Двадцать первый слет юных спасателей собрал в "Зубренке" две сотни ребят

Две недели 8 команд будут сражаться за возможность представить Беларусь на международном соревновании юных пожарных. Сегодня прошел первый конкурс "Смотр строя". Победили две группы - это представители Минской области и Гомельского лицея МЧС. Впереди - спортивные и творческие состязания. Открывая слет, министр по чрезвычайным ситуациям отметил, что сотрудничество с детьми и молодежью - это приоритетное направление в работе спасателей.