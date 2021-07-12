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Двадцатилетие грифа Гриши отметили в Минском зоопарке

День именинника в честь величественной птицы.Двадцатилетие грифа Гриши отметили в Минском зоопарке. Для гостей организовали показательное кормление хищного пернатого. Кроме того прошел мастер-класс по изготовлению праздничной гирлянды для виновника торжества. Дети раскрасили флажки с поздравлениями для Гриши, а затем этой гирляндой украсили вольер птицы.

Все, кто пришел на день рождения, также не остались без подарков от грифа Гриши. Гости праздника получили памятные магниты с изображением величественной птицы.

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