День именинника в честь величественной птицы.Двадцатилетие грифа Гриши отметили в Минском зоопарке. Для гостей организовали показательное кормление хищного пернатого. Кроме того прошел мастер-класс по изготовлению праздничной гирлянды для виновника торжества. Дети раскрасили флажки с поздравлениями для Гриши, а затем этой гирляндой украсили вольер птицы.



Все, кто пришел на день рождения, также не остались без подарков от грифа Гриши. Гости праздника получили памятные магниты с изображением величественной птицы.