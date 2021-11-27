Двадцатый день пребывания беженцев во временном лагере на белорусско-польской границе

Двадцатый день вынужденного пребывания беженцев во временном лагере на белорусско-польской границе. Люди по-прежнему не теряют надежды попасть в Европу, тем более после вчерашнего визита Президента Беларуси они полны оптимизма. Республика готова оказывать им поддержку и дальше, насколько это возможно.



И еще один итог вчерашнего визита главы Беларуси. Накануне одна из беженок обратилась к Александру Лукашенко с просьбой помочь ей разыскать семью, которая пропала без вести. Они потеряли друг друга во время попытки перехода польской границы. Семья найдена! Родственники женщины сумели добраться до Польши, однако сейчас находятся за забором польского лагеря для мигрантов.



На связь выходит корреспондентАТН Андрей Сыч. Подробнее в видео.