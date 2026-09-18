"Две большие разницы": почему повышение ставки ФРС на 0,25 % всколыхнуло мир

Повышение ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на 0,25 % вызвало обсуждение по всему миру. В Соединенных Штатах экономисты начинают обсуждать, почему это происходит и как к этому пришли. Почему четверть ставки вызывает такой резонанс и как это влияет в целом на американскую экономику, в эфире "Первого информационного" рассказал экономический аналитик Георгий Гриц.

Эксперт отметил, что дело в масштабе американской экономики. "В Беларуси ставка рефинансирования в Беларуси составляет 9,25 % годовых, а тут - около 4 %", - отметил Георгий Гриц.

Прогнозные финансовые аналитики говорят, что еще будет два заседания ФРС в 2026 году, и предположительно еще на 0,25 % показатель повысится.

Экономический аналитик привел сравнение: если ВВП Беларуси составляет порядка 70-75 млрд долларов, то американская экономика в номинальном значении - около 31 трлн долларов. "Это первая экономика в мире, еще раз подчеркну, по номинальному значению. Как говорят, это две большие разницы", - сказал Георгий Гриц.

Второй момент, по словам аналитика, - эффективность экономики определяет стабильность доллара США.

"Доллар США, как ни крути, есть тренд на уменьшение его доли, доли хранения, доли как платежных ресурсов. Эта тенденция есть. На последнем заседании БРИКС в Нью-Дели это констатировалось. Но так или иначе, порядка 50-60 % сохраняется. Поэтому ставка ФРС однозначно влияет на конъюнктуру кросс-курса доллара США, это такое тектоническое изменение. Поэтому аналитики достаточно внимательно наблюдают за этими тенденциями", - резюмировал эксперт.