Две большие группы мигрантов смогли проникнуть на территорию Польши - сообщает радио "Белосток"

О том, что две большие группы мигрантов смогли проникнуть на территорию Польши, в эфире сообщило радио "Белосток". Группы - каждая по несколько десятков человек - прорвались через колючее заграждение в районе местностей Бяловежа и Крынки. Некоторых польские силовики, мягко говоря, "вытеснили" на территорию Беларуси, остальные разыскиваются. Что подразумевают польские СМИ под словом "вытеснили", мы только увидели на предыдущих кадрах. Давайте называть вещи своими именами - "избить до полусмерти и вышвырнуть". Судя по всему, в ближайшее время жертв польского геноцида может стать еще больше.



И очень символично, что тысячи беженцев ожидают своей участи у колючей проволоки в День падения Берлинской стены. К этой дате немецкие правозащитники даже отправились на восточные рубежи Польши. Они хотели доставить мигрантам гуманитарную помощь и забрать часть из них в Германию. Однако польские власти широкий жест не тронул. Гуманитарный караван был задержан и развернут обратно в Германию. Словом, все, что происходит в Польше, - тайна на семью печатями.