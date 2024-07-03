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Две девочки родились в Беларуси в первую минуту Дня Независимости, узнали в каких городах

Две девочки родились в Беларуси в первую минуту Дня Независимости, узнали в каких городах

Две девочки в Минске и Борисове появились на свет в первую минуту в День Независимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой наМинздрав.

Одна из малышек родилась в Минске в роддоме 6-й горбольницы. Девочку, которая стала первенцем для семьи, назвали Софией. Ее вес составил 3780 г, а рост - 54 см.

Еще одна девочка появилась на свет в Борисовском роддоме. Малышка ростом 51 см и весом 3140 г в этой семье второй ребенок.

Как отметили в Минздраве, по традиции всех молодых родителей и детей, который родились в День Независимости, поздравят представители администраций учреждений здравоохранения, городских властей и общественной организации РОО "Белая Русь".

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