Две эвакуированные из сектора Газа семьи разместили в санатории Волковысского района, в Скидель вернулась Елена Шаат и ее пятеро детей
В Скидель сегодня к родителям вернулась многодетная мама Елена Шаат и ее пятеро детей. Семья долго пряталась от обстрелов. Глава семьи остался в секторе Газа, и о его местонахождении родным ничего не известно. Мама Елены не видела семью своей дочери 18 лет.
Наш Президент нас в обиду не дает. Спасибо ему большое, дай бог ему здоровья. Большое спасибо, что он вывез наших детей и внуков. Я не спала ночами, их ждала.
Наканунееще две эвакуированные из сектора Газа многодетные семьи вернулись в Волковысский район. Их разместили в санатории "Энергетик". Им предложили медицинскую и психологическую помощь, обеспечили продуктовыми наборами.