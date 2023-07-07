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Две из трех союзных программ в налоговой сфере уже выполнены
Две из трех союзных программ в налоговой сфере уже выполнены. Об этом заявил глава Министерства по налогам и сборам Сергей Наливайко. Взаимодействие с коллегами из России идет на постоянной основе. Стороны намерены создать наднациональный налоговый комитет, который будет заниматься контролем договоренностей и уже реализованных программных решений. А в марте запущена интегрированная система администрирования косвенных налогов. Она позволяет обмениваться информацией для дальнейшего анализа.
Это нужно для того, чтобы выявлять подозрительные схемы, которые приводят к несправедливому налогообложению, минимизации налогообложения. Если говорить про добросовестных плательщиков их вообще это никак не коснется, абсолютно никто не заметит, и, наверное, им даже об этом не нужно и знать. А что касается злоумышленников, тех лиц и субъектов хозяйствования, которые пытаются выстраивать такого рода схемы по минимизации платежей, они будут попадать в перечень подозрительных и будут подвергаться особому контролю.
Уже в воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники налоговых органов. Сегодня во Дворце Республики чествовали лучших в своей отрасли.
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