Две из трех союзных программ в налоговой сфере уже выполнены

Это нужно для того, чтобы выявлять подозрительные схемы, которые приводят к несправедливому налогообложению, минимизации налогообложения. Если говорить про добросовестных плательщиков их вообще это никак не коснется, абсолютно никто не заметит, и, наверное, им даже об этом не нужно и знать. А что касается злоумышленников, тех лиц и субъектов хозяйствования, которые пытаются выстраивать такого рода схемы по минимизации платежей, они будут попадать в перечень подозрительных и будут подвергаться особому контролю.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Беларуси