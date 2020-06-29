Две недели в реанимации: истории выздоровления от коронавируса

Коронавирус непредсказуем и может настигнуть там, где его совсем не ждешь. Что-то похожее произошло и с двумя героинями, которые были контактами первого уровня, а оказались в реанимации. Полтора месяца в больнице, две недели под аппаратом ИВЛ. И это тот случай, когда вирус в прямом смысле не проходит бесследно.



История выздоровления Людмилы Новик

Людмила Новик, 49 лет, г. Минск:

5 мая как уехала, так по сегодняшний день я еще в больнице. Поднялась высокая температура -38. Доходила до 40 уже в больнице, когда забрали. Дома была 38-38,5. Вызвали скорую помощь. Меня забрали в 10-ю больницу, сделали снимок – у меня была пневмония и уже был подтвержден коронавирус. Положили меня в больницу, пять дней я пролежала в пульмонологии. Становилось все хуже и хуже, меня забрали в реанимацию. В реанимации я пробыла под ИВЛ 12 дней, и три недели я пролежала в реанимации под наблюдением врачей.







- Как Вас коронавирус задел, расскажите?







Людмила:

Тяжело… Последствия коронавируса проступили высыпаниями на лице, и все это на здоровье очень повлияло…12 дней я не помню вообще ничего, так как я была под ИВЛ.

- Когда очнулись, Ваши первые эмоции?

Людмила:

Когда очнулась, я даже не могу ничего сказать, потому что практически ничего не помню. Только видела возле себя очень много врачей, благодаря которым я осталась жива. Всей реанимации большое спасибо! Ребята, молодцы все! Медсестрам, заведующему отделением - всем очень большое спасибо! Они меня просто вытащили с того света! Очень тяжелая у врачей работа. День и ночь они практически не отходили. Все время были рядом, постоянно помогали во всем, даже в такие моменты, когда уже сняты катетеры были.

- У Вас сегодня день выписки. Что первым делом сделаете?

Людмила

:

Встречу внука из детского сада. Давно, уже, получается, полтора месяца не видела внука, не видела семью. Конечно, радость, что я все-таки жива осталась, что всех увижу.

История выздоровления Елены Жуковой

- Елена, расскажите, с чего все началось, как Вы заболели?

Елена Жуковская, 51 год, г. Минск:

Очень простая история. У нас на работе введен такой режим, где мерят температуру каждый день. У каждого есть свой градусник. И мы, когда приходим на работу, обязательно должны померить температуру и ее записать. В тот день, когда я пришла на работу, я себя чувствовала очень хорошо, но утром у меня была температура 36,8, а после обеда, когда померила, то она была уже больше. Рентген показал, что у меня одностороннее воспаление легких, мнесразусделали мазок. Мне становилось все хуже и хуже. Вызвали мне скорую сразу же и привезли в 10-ю больницу.

- Какой Вы очнулись после аппарата?

Елена: