Две новые программы скрининга легкого и желудка разрабатывают белорусские онкологи

Об этом сегодня рассказал заместитель директора РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова Сергей Красный. Чтобы начать скрининг рака легкого, проведут пилотный проект. Он будет рассчитан на 5 лет. Обследуют порядка двух тысяч человек (в основном курильщиков). Скрининг рака желудка будет основан на японской программе. Планируется, что белорусы станут сдавать анализы на бактерию, которая часто становится причиной язвы и гастритов. В Беларуси утверждены новые алгоритмы диагностики и лечения опухолей. В них включено на 25 % больше таргетных или целевых лекарств. В том числе - белорусского производства 6 препаратов. Врачи возлагают большие надежды на жидкостную биопсию. Она позволит практически по одной капле крови определить рак.