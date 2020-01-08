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Две премьеры для детей в Музыкальном театре
Спектакли с новогодними приключениями Емели и домовенка Кузи. Сюжеты любимых сказок изменились с учетом новогоднего сценария. Кроме главных персонажей обязательно присутствует Дед Мороз. Емеля, полынья, щука и печка - почти все, как в знакомой истории. В новой музыкальной сказке композитора Гельсят Шайдуловой и режиссера Анастасии Силаевой появляется еще волшебный камень.
Еще одна премьера - "Новогодние приключения домовенка Кузи". В версии Музыкального театра сказочные события происходят накануне Нового года. В спектакле много веселых ситуаций, шуток и, безусловно, волшебной музыки. После новогодних праздников сценарии новых сказок вернутся в классический вариант и будут украшать репертуар Музыкального театра весь год.
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