Две премьеры для детей в Музыкальном театре

Спектакли с новогодними приключениями Емели и домовенка Кузи. Сюжеты любимых сказок изменились с учетом новогоднего сценария. Кроме главных персонажей обязательно присутствует Дед Мороз. Емеля, полынья, щука и печка - почти все, как в знакомой истории. В новой музыкальной сказке композитора Гельсят Шайдуловой и режиссера Анастасии Силаевой появляется еще волшебный камень.



Еще одна премьера - "Новогодние приключения домовенка Кузи". В версии Музыкального театра сказочные события происходят накануне Нового года. В спектакле много веселых ситуаций, шуток и, безусловно, волшебной музыки. После новогодних праздников сценарии новых сказок вернутся в классический вариант и будут украшать репертуар Музыкального театра весь год.



