Две с половиной тысячи школьников поборются за звание лучшего юного спортсмена страны

Церемония открытия республиканской спартакиады школьников прошла накануне в университете физической культуры. Соревнования пройдут на главных спортивных объектах Минска, а также на гребном канале в Заславле. Главную судейскую коллегию спартакиады возглавляет Вадим Девятовский - председатель Федерации легкой атлетики Беларуси.