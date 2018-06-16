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Две с половиной тысячи школьников поборются за звание лучшего юного спортсмена страны

Церемония открытия республиканской спартакиады школьников прошла накануне в университете физической культуры. Соревнования пройдут на главных спортивных объектах Минска, а также на гребном канале в Заславле. Главную судейскую коллегию спартакиады возглавляет Вадим Девятовский - председатель Федерации легкой атлетики Беларуси.

Абсолютным чемпионом спартакиады будет определен регион, набравший наибольшее количество очков. Итоги соревнований 2018-го будут подведены 25 июня в Минске.

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