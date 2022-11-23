Две станции обезжелезивания воды ввели в строй в Витебском районе

Внук приезжает, набираю в ванну воду. Говорит: "Бабушка, так у тебя вода грязная, я в такой воде мыться не буду". Была очень-очень плохая вода. А сейчас, слава богу, хорошо. Мы довольны, мы очень довольны.

Лидия Юшковская, жительница аг. Замосточье