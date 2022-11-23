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Две станции обезжелезивания воды ввели в строй в Витебском районе
Сразу две станции обезжелезивания воды открыли сегодня в Витебском районе. Новый объект появился в агрогородке Замосточье и деревне Запрудье. В Замосточье проживают 440 сельчан, центральным водоснабжением пользуются 70 % жителей. Прежнее качество воды желало лучшего: на посуде оставался ржавый налет, употреблять такую воду в пищу не решались. Теперь ситуация изменилась.
Внук приезжает, набираю в ванну воду. Говорит: "Бабушка, так у тебя вода грязная, я в такой воде мыться не буду". Была очень-очень плохая вода. А сейчас, слава богу, хорошо. Мы довольны, мы очень довольны.
Программа "Чистая вода" в Витебской области давно работает. Мы за прошлые годы построили порядка 120 станций обезжелезивания. Обеспеченность централизованным водоснабжением нормативного качества составляет 98 %.
Ежегодно в Витебской области строят по 40 полноценных станций обезжелезивания. А в небольших населенных пунктах с количеством жителей до ста человек практикуют установку мини-станций. Их оборудуют на артезианских скважинах.
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