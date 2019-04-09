2000 деревьев высадят в этом году вдоль столичной кольцевой

Растения украсят пустующие территории - автомобильные съезды, дорожные откосы. Там, где высадить осины или липы невозможно (например, возле инженерных сетей), появятся цветочные панно и кусты. Работу необходимо завершить пока у деревьев не началось движение сока. Потому районным хозяйствам сейчас помогают и волонтеры. Озеленение продолжается и на столичных улицах. На проспектах деревья высаживают в специальные контейнеры. Потом их украсят цветочными композициями. Проект "На контроле Президента". Озеленение. Смотрите завтра после "Панорамы".

