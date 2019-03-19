200 десятиклассников Борисовского района изучают в школе аграрные дисциплины

Могут ли дети отличить ячмень от овса и комбайн от трактора? Двести десятиклассников Борисовского района вместе с математикой, историей и белорусским языком изучают аграрные дисциплины. Породы домашних животных и виды сельскохозяйственной техники. Школьники, которые выбрали для себя такой профиль, на углубленном уровне изучают химию, биологию, физику и обязательно посещают факультативы - введение в аграрные специальности. Занятия проходят в активной форме - экскурсии, квесты, интерактивные игры. Наталья Кезик - подробнее.



Что такое урожайность зерновых, ученики десятого класса Новоселковской школы знают точно. Все девять одноклассников в этом году вместе выбрали сельскохозяйственный профиль. Мария Каптур с профессией определилась еще в начальной школе - в ее семье и мама и папа работают в сельском хозяйстве. Потому и сама девушка собирается поступить в профильный вуз и стать агрономом.



Агропрофиль в Новоселковской школе появился в сентябре. Теперь дети на углубленном уровне изучают химию и биологию. В шестой день посещают профильный сельскохозяйственный факультатив.



Практические занятия в агроклассах - также в расписании. Они проходят в полях, среди тракторов и комбайнов. Формат встреч разнообразный - экскурсии, квесты и блиц-опросы.



А историю сельского хозяйства школьники изучают и в школьном музее. Он здесь работает с первого дня основания школы. В небольшом помещении предоставлено восемь экспозиций, где есть фотоснимки отличников сельского хозяйства и даже древние инструменты работы сельчан.



Есть в истории Новоселковской школы и еще один довольно необычный случай - еще в 80-е 11-классники трех выпусков договорились и все поступили на сельскохозяйственные специальности.



Профильные агроклассы в центральном регионе в этом году выбрали 37 школ - специальное образование получают 212 детей. Все они через два года возможно будут студенты сельскохозяйственных факультетов. При поступлении для выпускников агроклассов предусмотрены преференции.