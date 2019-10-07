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Движение на двух путепроводах МКАД открыто на месяц раньше

Хорошая новость для автолюбителей. Возобновлено движение сразу на двух путепроводах МКАД: на 3-м километре внешнего кольца (в районе улицы Франциска Скорины) и 25-м километре внутреннего кольца (на пересечении с улицей Наполеона Орды). Движение там было ограничено с начала года. Водители наверняка хорошо помнят, в какие пробки можно было попасть на этих двух участках кольцевой.

Надежда Сербиненко расскажет, как теперь дела обстоят на МКАД.

Ремонт этого путепровода в районе улицы Франциска Скорины и Парка высоких технологий серьезно усложнял трафик на МКАД. Работы по замене балок и демонтажу старого асфальто-бетонного покрытия велись с начала года. В итоге проехать здесь (особенно в час пик) было довольно сложно. Но сейчас ситуация кардинально изменилась.

Это сегодня машины по путепроводу едут со скоростью 90 километров в час. Но еще летом дорожная ситуация на двух участках МКАД была накалена до предела.

В час пик заторы достигали двух километров в длину. Девятибалльные пробки нервировали водителей и, вероятно, подстегивали мостостроителей работать быстрее.

Строительные работы на путепроводах МКАД велись круглосуточно

За 3 года в Минске пройдут реконструкцию 12 мостов

Сейчас оба путепровода открыты для движения на всю ширину кольцевой. Новые конструкции соответствуют всем требованиям безопасности. Завершив работы на данных объектах, Гордорстрой приступает к обновлению других мостов. В ближайшие три года в Минске еще 12 мостов пройдут реконструкцию.


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