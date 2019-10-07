Движение на двух путепроводах МКАД открыто на месяц раньше

Хорошая новость для автолюбителей. Возобновлено движение сразу на двух путепроводах МКАД: на 3-м километре внешнего кольца (в районе улицы Франциска Скорины) и 25-м километре внутреннего кольца (на пересечении с улицей Наполеона Орды). Движение там было ограничено с начала года. Водители наверняка хорошо помнят, в какие пробки можно было попасть на этих двух участках кольцевой.



Надежда Сербиненко расскажет, как теперь дела обстоят на МКАД.



Ремонт этого путепровода в районе улицы Франциска Скорины и Парка высоких технологий серьезно усложнял трафик на МКАД. Работы по замене балок и демонтажу старого асфальто-бетонного покрытия велись с начала года. В итоге проехать здесь (особенно в час пик) было довольно сложно. Но сейчас ситуация кардинально изменилась.



Это сегодня машины по путепроводу едут со скоростью 90 километров в час. Но еще летом дорожная ситуация на двух участках МКАД была накалена до предела.



В час пик заторы достигали двух километров в длину. Девятибалльные пробки нервировали водителей и, вероятно, подстегивали мостостроителей работать быстрее.