Движение на средствах персональной мобильности на контроле ГАИ

Чтобы избежать аварий и сохранить жизнь участников движения, Госавтоинспекция проводит профилактические акции. Под контролем дорожных милиционеров пешеходы, велосипедисты и пользователи электросамокатов, гироскутеров и других средств персональной мобильности. Также сотрудники ГАИ следят и за скоростным режимом дорожного транспорта, усиливают контроль на аварийно-опасных переходах.

Велосипедистам напоминают о движении по специальной велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по тротуару, но не создавая препятствия для пешеходов. При отсутствии названных элементов дороги допускается передвижение и по проезжей части (но не дальше одного метра от ее правой стороны).

Только в столице с начала года произошло более 130 наездов на пешеходов, 8 человек погибли. Также за этот период в результате ДТП 30 велосипедистов получили травмы.