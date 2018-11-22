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Движение на трассе Чернигов - Новые Яриловичи возобновлено

20 ноября на этой дороге проезд транспорта был заблокирован в обе стороны. Причина - акции протеста владельцев автомобилей на иностранных номерах против таможенных пошлин на подержанные авто в Украине. В связи с блокировкой трассы на белорусско-украинской границе стали образовываться заторы как на выезд, так и на въезд. Сейчас движение на трассе Чернигов - Новые Яриловичи возобновлено.

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