20 ноября на этой дороге проезд транспорта был заблокирован в обе стороны. Причина - акции протеста владельцев автомобилей на иностранных номерах против таможенных пошлин на подержанные авто в Украине. В связи с блокировкой трассы на белорусско-украинской границе стали образовываться заторы как на выезд, так и на въезд. Сейчас движение на трассе Чернигов - Новые Яриловичи возобновлено.



