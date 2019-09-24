Движение по деревянному мосту через реку Птичь в Октябрьском районе закрыто

Переправа в аварийном состоянии. Информация о ее повреждении поступила в МЧС накануне вечером. Отмечается, что мост сооружен временно, на момент завершения ремонта основного железобетонного. Поврежденная переправа длиной чуть более 100 метров шириной 6,5 метра и грузоподъемностью до 23 тонн. Специалисты уже обследовали конструкцию, нашли дефекты и сейчас ремонтируют поврежденный участок. Организован объезд. Жителей района о запрете движения автотранспорта по мосту МЧС оповестило с помощью SМS-рассылки. Круглосуточно возле моста дежурит милиция.