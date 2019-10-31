Движение по новому мосту через реку Сож открыто в Гомельском районе

Изменение транспортных потоков позволит разгрузить областной центр и улучшить экологическую ситуацию. Напомним, старый мост признали аварийным в 2018 году. Реконструировать его было безнадежно. Поэтому рядом начали возводить новый путепровод . Его длина около 550 метров. Общая площадь почти 6900 квадратных метров. Для строительства потребовалось более 3 тысяч тонн металла.





