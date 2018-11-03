Движение по путепроводу на МКАД в районе Лошицы полностью открыто

Знаковые объекты к 7 Ноября. В столице открыли мост через МКАД - долгожданный подарок для тысяч водителей, а в городском поселке Белыничи ключи от новых квартир сегодня вручают многодетным семьям. К красному дню календаря в стране всегда старались приурочить открытие важных и значимых для людей объектов. Теперь это уже добрая традиция для современной Беларуси.

Итак, без каких-либо преград или пробок уже можно проехать по внутреннему кольцу в районе Лошицы. В церемонии открытия транспортной развязки принял участие председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Напомним, в начале августа в этом месте МКАД просело дорожное полотно путепровода, движение по оживленной магистрали, прилегающим улицам оказалось затруднено, нарушилось транспортное сообщение. Возведенный еще в 1985 году мост целиком обновили, используя самые современные материалы, и таким образом, конструкция значительно окрепла и прослужит не менее полувека.