Движение по путепроводу над станцией Минск-Товарный восстановят 17 июля

Минчане и гости столицы уже смогут в воскресенье проехать по отремонтированной части и, соответственно, оценить работу наших строителей. Мы перед собой ставим задачу сделать весь полностью путепровод за 9 месяцев.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома