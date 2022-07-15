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Движение по путепроводу над станцией Минск-Товарный восстановят 17 июля
Навстречу зеленому свету! Движение в столице по путепроводу над станцией Минск-Товарный восстановят уже в это воскресенье, транспорт пустят в 8 часов утра. Завершен ремонт внешней стороны моста, который соединяет проспект Жукова с улицей Аэродромной. После запуска работы начнутся на внутренней стороне путепровода.
Минчане и гости столицы уже смогут в воскресенье проехать по отремонтированной части и, соответственно, оценить работу наших строителей. Мы перед собой ставим задачу сделать весь полностью путепровод за 9 месяцев.
Кстати, в эти выходные движение на Немиге на пересечении с проспектом Победителей под путепроводом будет временно ограничено. Там планируется ремонт асфальтного покрытия. Работы будут проводиться в вечернее и ночное время.
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