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Движение поездов в минском метро возобновлено

Около часа дня работа подземки на первой линии была приостановлена на 10 минут. Как прокомментировали в пресс-службе ведомства, причиной инцидента стала неисправность одного подвижного состава. Уже в 13:00 поезда курсировали в штатном режиме. Руководство метрополитена приносит свои извинения пассажирам за временные неудобства.

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