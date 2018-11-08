Движение поездов в минском метро возобновлено

Около часа дня работа подземки на первой линии была приостановлена на 10 минут. Как прокомментировали в пресс-службе ведомства, причиной инцидента стала неисправность одного подвижного состава. Уже в 13:00 поезда курсировали в штатном режиме. Руководство метрополитена приносит свои извинения пассажирам за временные неудобства.