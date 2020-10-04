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Движение "Ржевская инициатива" объединит Россию и Беларусь
От экономических вопросов до культурного сотрудничества. В Москве, в музее Победы, объявили о создании нового общественного движения - "Ржевская инициатива". Его основная цель - развитие интеграции между Беларусью и Россией, оказание поддержки Союзному государству. Создатели объединения - это журналисты, политологи, экономисты, а также политические партии двух стран. А название движению дано в честь "Ржевского мемориала", который был открыт в этом году в Тверской области, на месте одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.
"Ржевская инициатива" - не только диалог между политиками, дипломатами и общественными деятелями, это возможность еще лучше узнать друг о друге для россиян и белорусов. К сотрудничеству будут привлекать людей с творческими способностями и умом, которые мечтают о самореализации и настроены работать ради общего блага Беларуси и России.
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