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Движение трамваев в Минске было остановлено из-за ДТП

Авария с участием трех автомобилей создала трамвайную пробку. В районе пересечения улиц Чернышевского и Якуба Коласа в результате ДТП белая Mazda частично перекрыла пути рельсового транспорта. У автомобиля повреждены передняя и задняя части кузова с правой стороны. У двух других авто также есть механические повреждения. Обстоятельства аварии выясняют специалисты. Движение трамваев оперативно восстановили. Для удобства пассажиров был организован временный автобусный маршрут.


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