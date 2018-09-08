Движение транспорта ограничат 9 сентября

В связи с проведением спортивного мероприятия проезд по ряду улиц будет ограничен. Перекрывать трассы начнут уже с часа ночи. В течение дня под запрет попадут главные магистрали Минска - проспект Победителей, Машерова, Независимости, а также улицы Немига, Богдановича, Купалы.

Для помощи водителям по городу будут дежурить экипажи дорожной милиции, которые подскажут нужный маршрут. Все ограничения окончательно снимут к 11 часам вечера.