ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Движение транспорта ограничат 9 сентября

В связи с проведением спортивного мероприятия проезд по ряду улиц будет ограничен. Перекрывать трассы начнут уже с часа ночи. В течение дня под запрет попадут главные магистрали Минска - проспект Победителей, Машерова, Независимости, а также улицы Немига, Богдановича, Купалы.

Для помощи водителям по городу будут дежурить экипажи дорожной милиции, которые подскажут нужный маршрут. Все ограничения окончательно снимут к 11 часам вечера.

С полным списком мест, где движение будет запрещено, можно ознакомиться в Telegram-канале ГАИ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все