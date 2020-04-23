Движение в Минске временно ограничат

Чеканить шаг у стелы "Минск - город-герой" продолжает рота почетного караула. В этом месяце у солдат РПК осталось всего три репетиции. Военный парад - это всегда красивое и захватывающее зрелище.

Дорожная милиция напоминает, что движение в дни тренировок будет ограничено. А именно с 21 до 23 вечера приостановят трафик по проспекту Машерова от улицы Даумана до Победителей. ГАИ просит учитывать эту информацию и планировать свой маршрут заранее.



