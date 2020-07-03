Движение в центре Минска сегодня будет ограничено

В связи с торжествами движение в центре Минска сегодня ограничено. В эти минуты и до полудня - на проспекте Независимости от Ленина до улицы Козлова. Ограничения будут действовать и вечером - с 15 часов и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по проспекту Победителей от улицы Мельникайте и до Саперов. А после 17 часов здесь же перестанут ходить рейсовые автобусы и маршрутки. Дорожная милиция просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездки.