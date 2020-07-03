3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Движение в центре Минска сегодня будет ограничено
В связи с торжествами движение в центре Минска сегодня ограничено. В эти минуты и до полудня - на проспекте Независимости от Ленина до улицы Козлова. Ограничения будут действовать и вечером - с 15 часов и до окончания мероприятий нельзя будет проехать по проспекту Победителей от улицы Мельникайте и до Саперов. А после 17 часов здесь же перестанут ходить рейсовые автобусы и маршрутки. Дорожная милиция просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездки.
Президент
Все
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Политика
Все
Общество
Все
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
Эксперт о Беларуси: Небольшая страна вносит большой вклад, пока крупные государства бездействуют
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов