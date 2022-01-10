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Движение в центре Минска затруднено - работы по реставрации путепровода на Немиге продолжаются
Строители планируют до конца завтрашнего дня полностью разобрать конструкцию. После этого начнется монтаж нового сооружения. При этом в городе в вечерний час пик обстановка осложняется локальными заторами. Сотрудники ГАИ направляют потоки в объезд. Схемы альтернативных направлений редактируют, чтобы распределить движение по городу равномерно.
За происходящим на центральных артериях Минска наблюдает Илья Цветков.
Движение в центре Минска затруднено
Трафик в центре столицы в вечернее время затруднен. Автолюбителям приходится выбирать оптимальный маршрут, чтобы не попасть в пробку. Особенно напряженная ситуация на улице Романовская Слобода. Очередь из автомобилей начинается с улицы Кальварийской. По этому и еще нескольким направлениям прямо в эти минуты ведется онлайн-мониторинг. Специалисты контролируют перемещение транспортных потоков. Пробки устраняют с помощью регулирования работы светофоров в зависимости от ситуации на участках.
ГАИ рекомендует двигаться по альтернативным маршрутам
Маршрут в объезд лучше строить заранее. В качестве альтернативных путей ГАИ рекомендует водителям выбирать несколько направлений в объезд перекрестка на Немиге. Среди них улица Сторожевская, Заславская и Городской Вал. Лучше всего пользоваться окружными магистралями - это участки первого и второго городского кольца. Это нужно для того, чтобы максимально разгрузить центр и дать возможность придерживаться графика общественному транспорту. На участках, где движение направлено в объезд, дежурят патрули. Инспекторы советуют водителям, какую дорогу лучше выбрать в зависимости от времени и загрузки центральных артерий. Уже завтра в схему движения внесут дополнительные корректировки, чтобы в итоге наладить временный трафик, который поможет избегать заторов на дороге.
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