Движение в центре Минска затруднено - работы по реставрации путепровода на Немиге продолжаются

Строители планируют до конца завтрашнего дня полностью разобрать конструкцию. После этого начнется монтаж нового сооружения. При этом в городе в вечерний час пик обстановка осложняется локальными заторами. Сотрудники ГАИ направляют потоки в объезд. Схемы альтернативных направлений редактируют, чтобы распределить движение по городу равномерно.

Трафик в центре столицы в вечернее время затруднен. Автолюбителям приходится выбирать оптимальный маршрут, чтобы не попасть в пробку. Особенно напряженная ситуация на улице Романовская Слобода. Очередь из автомобилей начинается с улицы Кальварийской. По этому и еще нескольким направлениям прямо в эти минуты ведется онлайн-мониторинг. Специалисты контролируют перемещение транспортных потоков. Пробки устраняют с помощью регулирования работы светофоров в зависимости от ситуации на участках.

Маршрут в объезд лучше строить заранее. В качестве альтернативных путей ГАИ рекомендует водителям выбирать несколько направлений в объезд перекрестка на Немиге. Среди них улица Сторожевская, Заславская и Городской Вал. Лучше всего пользоваться окружными магистралями - это участки первого и второго городского кольца. Это нужно для того, чтобы максимально разгрузить центр и дать возможность придерживаться графика общественному транспорту. На участках, где движение направлено в объезд, дежурят патрули. Инспекторы советуют водителям, какую дорогу лучше выбрать в зависимости от времени и загрузки центральных артерий. Уже завтра в схему движения внесут дополнительные корректировки, чтобы в итоге наладить временный трафик, который поможет избегать заторов на дороге.