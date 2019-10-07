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Движение восстановлено сразу на двух путепроводах МКАД
Сразу на двух путепроводах Минской кольцевой восстановлено движение. На месяц раньше, чем запланировано. На 3-м километре внешнего кольца в районе улицы Скорины и на 25-м - внутреннего кольца. Это пересечение с улицей Наполеона Орды. Трафик на этих участках был ограничен с начала года.
Какая сейчас обстановка на МКАД, расскажет Надежда Сербиненко.
Ремонт этого путепровода в районе улицы Скорины и Парка высоких технологий серьезно осложнял трафик на МКАД. Работы по замене балок, разборке старого асфальтобетона, а затем и монтажу новых конструкций велись с начала года.
В итоге проехать особенно во время оживленного трафика здесь было довольно сложно. Машины выстраивались в многокилометровые очереди. Небольшой перерыв в строительных работах был сделан только на период проведения II Европейских игр. Но в июле строители опять приступили к работе.
Как результат вместо заявленного срока завершения работ к 7 ноября дорожные строители справились на месяц раньше. Работы велись круглосуточно.
Сейчас оба участка открыты на всю ширину кольцевой. Уже нанесена и свежая разметка. Временные пластиковые ограждения также практически убраны. Остались только завершающие работы по установке барьерной ограды. Но это уже не влияет на дорожный трафик. Накануне городские власти поблагодарили минчан за проявленное терпение. После всех неудобств два путепровода сейчас соответствуют последним требованиям по безопасности и послужат еще много лет на пользу автомобилистам.
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